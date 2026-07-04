Ana Ramos Caravaca

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VÍDEO | Un incendio de pastos obliga a cortar la A-381 en sentido Jerez durante la madrugada

Un incendio de pastos secos declarado en la mediana y los márgenes de la A-381 provocó momentos de alarma entre los conductores en plena madrugada. El fuego obligó a cortar el tráfico en sentido Jerez desde el kilómetro 24, en el término municipal de Medina Sidonia. Bomberos, Guardia Civil, Infoca, Policía Local y mantenimiento de carreteras trabajaron durante horas hasta normalizar la situación sobre las seis de la mañana. Más información