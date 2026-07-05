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VÍDEO | Declaraciones de Manuel Gavira en al acto de toma de posesión de Juanma Moreno en el Palacio de San Telmo

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Europa Press

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Declaraciones del portavoz de Vox en el Parlamento y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira, en el acto de toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanm Moreno, en el Palacio de San Telmo, en las que ha aludido al pacto de gobierno firmado entre PP-A y Vox y a sus futuras funciones como consejero.

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