Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Llegada de personalidades a la toma de posesión de Juanma Moreno, entre ellas Mariano Rajoy

Imágenes de la llegada a la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de diferentes autoridades, al Palacio de San Telmo en Sevilla, entre ellas el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el portavoz de Vox en el Parlamento y futuro vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López; el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España; y demás dirigentes. Más información