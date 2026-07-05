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VÍDEO | Moreno reclama suficiencia financiera y trato justo del Gobierno de España para Andalucía en la toma de posesión

Declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha reclamado en su toma de posesión "suficiencia financiera y un trato justo en la distribución de los recursos" por parte del Gobierno de España, así como "el cumplimiento de los compromisos y deberes contraídos en materia de infraestructura que son completamente esenciales para nuestra capacidad de desarrollo y bienestar futuro". Moreno ha insistido en que "Andalucía merece el respeto y la implicación de quien tiene la obligación de gobernar para todos" y ha expresado su deseo de alcanzar "el entendimiento y la colaboración con el Gobierno de la Nación que hemos deseado en beneficio de Andalucía". Más información