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VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla reabre el Lope de Vega con la Bienal de Flamenco en septiembre

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Programación de la nueva temporada del Teatro Lope de Vega / Europa Press

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VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla reabre el Lope de Vega con la Bienal de Flamenco en septiembre

Europa Press

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Declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en la presentación de la programación de otoño del Teatro Lope de Vega, en las que han aludido a las diferentes propuestas culturales que se desarrollarán en el teatro Lope de Vega y a las obras realizadas para permitir su reapertura. Más información

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