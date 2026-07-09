Programación de la nueva temporada del Teatro Lope de Vega / Europa Press

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VÍDEO | El Ayuntamiento de Sevilla reabre el Lope de Vega con la Bienal de Flamenco en septiembre

Declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en la presentación de la programación de otoño del Teatro Lope de Vega, en las que han aludido a las diferentes propuestas culturales que se desarrollarán en el teatro Lope de Vega y a las obras realizadas para permitir su reapertura. Más información