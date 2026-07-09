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VÍDEO | La Guardia Civil desmantela seis fábricas ilegales de tabaco con más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura y hoja de tabaco

El valor de las distintas labores de tabaco intervenidas supera los 10 millones de euros, calculándose una producción diaria de hasta 7.800.000 de cigarrillos durante el periodo investigado. Han sido detenidas 50 personas en 23 registros de domicilios, inmuebles y naves industriales en diferentes provincias españolas como Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo. El éxito de esta operación ha sido posible gracias a la cooperación policial internacional, habiendo participado las agencias EUROPOL y OLAF (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude), la Policía Central de Investigaciones (CBSP) de Polonia y la Gendarmería Nacional Republicana (GNR) de Portugal, así como el Servicio de Investigación Criminal de Aduanas de Lituania (LCCS). Más información