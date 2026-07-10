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VÍDEO | Antonio Sanz actualiza el balance de los fallecidos y heridos en el incendio de Los Gallardos

VÍDEO | Antonio Sanz actualiza el balance de los fallecidos y heridos en el incendio de Los Gallardos

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz / Europa Press

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VÍDEO | Antonio Sanz actualiza el balance de los fallecidos y heridos en el incendio de Los Gallardos

Europa Press

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Declaraciones del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que ha subrayado que se trata de un "terrible incendio muy complejo en una zona con muchísimos diseminados y viviendas incrustadas en zona forestal con una velocidad de propagación altísima" y ha detallado que los once fallecidos, aparentente de origen británico, se han localizado en el entorno del municipio de Bédar, que se decidió confinar ante la cercanía de las llamas, lo que ha evitado "situaciones de mayor gravedad". (Fuente: EMA112)

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