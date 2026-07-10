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VÍDEO | El arzobispo de Sevilla, sobre la nueva mezquita que se prevé construir en Polígono Sur

Declaraciones del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y del ecónomo diocesano, Alberto Benito, en la rueda de prensa en la que se ha ofrecido la Información Económica de la Archidiócesis de Sevilla correspondiente al ejercicio 2025, en las que han aludido al proyecto de construcción de una mezquita en Polígono Sur, y a las partidas económicas de la Archidiócesis referentes al 2025. Más información