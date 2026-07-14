'Canarias, tu mejor versión', organizado por El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica y el Gobierno de Canarias a través de PROEXCA. /

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Así fue ‘Canarias, tu mejor versión' , el evento organizado por El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica y el Gobierno de Canarias a través de PROEXCA.

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