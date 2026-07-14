¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Así fue ‘Canarias, tu mejor versión' , el evento organizado por El Correo de Andalucía, Prensa Ibérica y el Gobierno de Canarias a través de PROEXCA.
Canarias y Andalucía apuestan por colaborar en sectores punteros de la industria: "Tenemos que ser muy buenos en una sola cosa y saber lo que hace el de al lado"
El archipiélago muestra su mejor versión en Sevilla para atraer inversión andaluza en los sectores aeroespacial, tecnológico y audiovisual. Más información