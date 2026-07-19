Lucía Feijoo Viera

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Así combate la UME el incendio de La Mierla, Guadalajara

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara está presentando un comportamiento "extremo", que ha hecho que ya estén afectadas 13.000 hectáreas y haya habido evacuaciones en 21 municipios, ya que la situación se ha ido complicando conforme ha avanzado el día. Desde que se inicio el pasado jueves en La Mierla, el incendio está presentando un comportamiento "complicado y extremo", que se ha traducido en que este sábado esté siendo un día complejo, que se ha ido agravando a medida que ha avanzado la jornada, ha indicado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible. José Almodóvar, de forma que la superficie afectada llega ya a las 13.000 hectáreas.