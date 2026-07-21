Sara Fernández

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Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza

El Ejército de Israel mató en la madrugada de este martes a una pareja y sus cuatro hijos menores de edad (de 12, 11, 9 y 5 años) al bombardear su casa con un dron en la ciudad de Gaza, informó a EFE el Ministerio de Sanidad de la Franja.

"Nuestros equipos recuperaron los cuerpos de cinco mártires (una madre, su hijo y sus tres hijas después de que un bombardeo israelí atacara la casa de la familia Al Masri, frente a la Cámara de Comercio de la calle Al Thalatini, sur de la ciudad de Gaza, hoy al alba", recoge un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil del enclave, si bien Sanidad eleva a seis el total de víctimas.