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VÍDEO | Cantores de Híspalis celebra 50 años regresando a Triana

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Lucía León Guerrero

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VÍDEO | Cantores de Híspalis celebra 50 años regresando a Triana

Lucía León Guerrero

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Medio siglo después de comenzar como unos niños apasionados por la música, el grupo sigue siendo un referente de las sevillanas. La Velá de Santa Ana reconocerá su trayectoria artística en uno de los barrios más ligados a su historia. Cantores promete una noche de recuerdos, homenajes y sorpresas sobre el escenario. Más información

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