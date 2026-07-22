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VÍDEO | La 'cucaña', el juego centenario que regresa cada verano al río Guadalquivir

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La 'cucaña', el juego centenario que regresa cada verano al río Guadalquivir / Marina Casanova

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VÍDEO | La 'cucaña', el juego centenario que regresa cada verano al río Guadalquivir

Marina Casanova

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Cada verano, durante la Velá de Santa Ana, el río Guadalquivir se convierte en el escenario de uno de los espectáculos más esperados por trianeros y sevillanos: la tradicional cucaña. Decenas de participantes intentan cada año avanzar sobre un largo palo engrasado y suspendido sobre el agua, con el objetivo de alcanzar un pequeño banderín situado en su extremo. Más información

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