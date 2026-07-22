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VÍDEO | La 'cucaña', el juego centenario que regresa cada verano al río Guadalquivir
Cada verano, durante la Velá de Santa Ana, el río Guadalquivir se convierte en el escenario de uno de los espectáculos más esperados por trianeros y sevillanos: la tradicional cucaña. Decenas de participantes intentan cada año avanzar sobre un largo palo engrasado y suspendido sobre el agua, con el objetivo de alcanzar un pequeño banderín situado en su extremo. Más información
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