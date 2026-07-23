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VÍDEO | Manifestación de Airbus, Daniel Fernández: "Llevamos 22 días de huelga con manifestaciones pacíficas comandadas unicamente por el sentimiento de cada trabajador"
El sindicato independiente de profesionales aeronáutico (SIPA) de Airbus, ATP, CGT, UGT y ÚTIL convoca una "gran marcha" en Sevilla que cuenta con la representación conjunta de los tres centros de Airbus en Andalucía --Cádiz, San Pablo Sevilla y Tablada Sevilla--, tras no alcanzar un acuerdo con la empresa en el marco de la huelga iniciada el pasado 1 de julio.
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