Francisco, trabajador de Airbus desde 2009 / Marina Casanova

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VÍDEO | Manifestación de Airbus, Francisco, trabajador desde 2009: "Estamos cansados de las imposiciones, de la falta de respeto constante y del maltrato sistemático a la plantilla"

Los trabajadores de los tres centros de Airbus en Andalucía recorren este jueves las calles de Sevilla en una manifestación convocada tras no alcanzarse un acuerdo definitivo en el conflicto laboral que mantiene a la plantilla en huelga desde el pasado 1 de julio. Entre los manifestantes se encuentra Francisco, trabajador de Airbus desde 2009, quien afirma que uno de los principales motivos de la protesta es que, a su juicio, la empresa "lleva años incumpliendo lo acordado en convenio" y no ha compensado la pérdida salarial acumulada desde la pandemia, pese a los beneficios obtenidos por la compañía