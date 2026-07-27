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VÍDEO | La Reina Letizia preside reunión anual Instituto Cervantes

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La Reina Letizia ha retomado este lunes su agenda institucional apenas unas horas después de desplazarse, junto al Rey Felipe VI, a algunas de las zonas afectadas por los incendios en la Comunidad de Madrid. Mientras el monarca se prepara para emprender su próximo viaje de Estado a Perú, doña Letizia ha puesto el foco en uno de los compromisos culturales más relevantes de su agenda: la inauguración de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, que este año se celebra por primera vez en Jerez de la Frontera. (Fuente: Casa Real/Europa Press) Más información

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