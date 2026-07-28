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VÍDEO | Sevilla entrega 58 nuevas VPO en alquiler desde 295 euros al mes
Las viviendas cuentan con dos dormitorios, cocina equipada y espacios comunes de coworking, estudio y convivencia. El Residencial Parque Sierra Castril ha supuesto una inversión cercana a los nueve millones de euros. Más información
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