Lucía Feijoo Viera

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Ucrania ataca con drones un centro logístico de Wildberries, el "Amazon ruso"

Ucrania atacó hoy otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales. "Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev. Más información