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Así sorprendió el fuerte terremoto a soldados en Cali, Colombia

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Lucía Feijoo Viera

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Así sorprendió el fuerte terremoto a soldados en Cali, Colombia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Momentos de angustia se vivieron hoy lunes en el Cantón Militar Pichincha, en Cali, cuando un fuerte terremoto sorprendió a los soldados que se encontraban en formación. El movimiento telúrico, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y se sintió con fuerza en Cali y diferentes regiones del país.

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