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VÍDEO | Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas

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Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas / EL CORREO

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EL CORREO

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Los empresarios anuncian el "principio del fin" de los chiringuitos en las playas de Andalucía si entra en vigor el nuevo reglamento estatal de Costas. La asociación que representa al sector reclama la paralización de la nueva normativa que obliga a que las administraciones aprueben concesiones con libre concurrencia en las instalaciones ubicadas junto a la playa. Más información Más información

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