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VÍDEO | Francisco Toscano sobre el incendio de Niebla: "Lo primero es proteger las vidas humanas"

VÍDEO | Francisco Toscano sobre el incendio de Niebla: "Lo primero es proteger las vidas humanas"

Francisco Toscano sobre el incendio de Niebla: "Lo primero es proteger las vidas humanas" / Marina Casanova

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VÍDEO | Francisco Toscano sobre el incendio de Niebla: "Lo primero es proteger las vidas humanas"

Marina Casanova

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20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio "fuera de control" de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva. Los dispositivos intentan frenar el avance de unas llamas descontroladas por los fuertes vientos, la humedad, los múltiples focos secundarios y la dificultad del terreno Más información

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