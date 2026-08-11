Los vecinos de El Madroño (Sevilla) continúan desalojados por el incendio de Niebla (Huelva) / Europa Press

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VÍDEO | Los vecinos de El Madroño (Sevilla) continúan desalojados por el incendio de Niebla (Huelva)

Concejales del ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) han comentado a los medios que están habilitando todas las comodidades necesarias para los vecinos desalojados de El Madroño (Sevilla). Han habilitado el centro de participación activa de la localidad para acoger a los vecinos desalojados por el incendio de Niebla (Huelva) que necesiten refugio. Más información