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VÍDEO | Zona arrasada por el incendio de Niebla, que recorre ya 25.000 hectáreas

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Zona arrasada por el incendio de Niebla, que recorre ya 25.000 hectáreas / Europa Press

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VÍDEO | Zona arrasada por el incendio de Niebla, que recorre ya 25.000 hectáreas

Europa Press

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Imágenes de una zona arrasada por el incendio de Niebla (Huelva), que ha recorrido ya unas 25.000 hectáreas, y del Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde se encuentran el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, entre otros.

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