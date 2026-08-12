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VÍDEO | Margarita Aguilar, farmacéutica: "Nuestra recomendación es que vean el eclipse por la tele"

VÍDEO | Margarita Aguilar, farmacéutica: "Nuestra recomendación es que vean el eclipse por la tele"

Agotadas las gafas homologadas para ver el eclipse solar / Marina Casanova

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VÍDEO | Margarita Aguilar, farmacéutica: "Nuestra recomendación es que vean el eclipse por la tele"

Marina Casanova

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La odisea de encontrar gafas para el eclipse en Sevilla: "No quedan ya, pero por la tele se ve estupendamente". En algunas farmacias reciben "a 40 o 50 personas todos los días" para comprar unas gafas homologadas prácticamente imposible de conseguir a solo unas horas de este evento astronómico Más información

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