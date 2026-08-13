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VÍDEO | Así ha evolucionado y extendido el incendio de Niebla en Huelva hasta llegar a la provincia de Sevilla

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VÍDEO | Así ha evolucionado y extendido el incendio de Niebla en Huelva hasta llegar a la provincia de Sevilla

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El incendio de Niebla cumple una semana este jueves. Tras un inicio explosivo de una gran velocidad centrado en la provincia de Huelva a partir del domingo su ritmo de expansión se ralentizó. Los cambios de viento y los constantes focos secundarios han ido cambiando los avances de los frentes a lo largo de la jornada. La prioridad se centra ahora en Aznalcóllar y en la Pata del Caballo. La superficie total afectada por el incendio roza las 30.000 hectáreas Más información

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