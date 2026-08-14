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Presentan un 'coche volador' ultraligero en China

Dos aeronaves ultraligeras tripuladas realizan un vuelo de prueba en China, una exhibición de vuelo de apenas cinco metros de altura y con una velocidad máxima de 36 kilómetros por hora. El tripulante vuela completamente de pie sobre una plataforma en lugar de ir sentado y controla de forma íntegra la trayectoria utilizando ambas manos sobre una palanca de mando. La estructura de la aeronave consta de una base en forma de flor de 3,5 metros de diámetro, cuyos cuatro "pétalos" albergan en su interior cuatro potentes hélices de ventilación.