Secciones

Es noticia
Incendio Niebla actualizaciónDANA lluvias AndalucíaGuía Virgen de los ReyesCierra Castillo de las GuardasRecomendaciones incendio NieblaMapa tiempo real incendio NieblaRobo dos personas 30 minutosIncendio Virgen del RocíoSE-20Piscina 40 minutos SevillaPlaya Huelva cerveza
instagramlinkedin
Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

UME

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

UME

RRSS WhatsAppCopiar URL

El avance de las llamas del incendio forestal de La Peña (Huesca) ha obligado a los agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón junto a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a poner a salvo bienes históricos de valor incalculable del Monasterio de San Juan de la Peña

Tracking Pixel Contents