Berrocal (Huelva) destrozado por el incendio de Niebla / Europa Press

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VÍDEO | Berrocal (Huelva) destrozado por el incendio de Niebla

El alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, ha hablado a sobre la situación en la que se encuentra el municipio tras ser desalojado por el incendio. Asegura que todos están destrozados por esta situación que se vuelve a repetir veinte años después. Comenta que los vecinos están rotos de dolor al ver que su pueblo está siendo arrasado por el fuego y espera que las administraciones actúen para ayudarlos. Más información