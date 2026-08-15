Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaConsejos en caso de terremotoNoche de tensión en GranadaDANA lluvias AndalucíaIncendio Niebla actualizaciónRecomendaciones incendio NieblaMapa tiempo real incendio NieblaPrevia Sevilla FCPrevia Real BetisObras Fábrica ArtilleríaPlaya Huelva cerveza
instagramlinkedin

🔴 EN DIRECTO | Procesión de la Virgen de los Reyes 2026 desde Sevilla / Catedral de Sevilla TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

🔴 EN DIRECTO | Procesión de la Virgen de los Reyes 2026 desde Sevilla

Catedral de Sevilla TV

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Patrona de Sevilla vuelve a recorrer este 15 de agosto el entorno de la Catedral. La salida está prevista a las 8.00 horas, siguiendo su itinerario tradicional por el centro. Miles de fieles acompañan cada año a la Virgen de los Reyes en una de las grandes citas religiosas de la ciudad. Sigue aquí en directo la procesión y todos los detalles de esta jornada tan señalada en Sevilla.

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents