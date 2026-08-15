🔴 EN DIRECTO | Procesión de la Virgen de los Reyes 2026 desde Sevilla / Catedral de Sevilla TV

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🔴 EN DIRECTO | Procesión de la Virgen de los Reyes 2026 desde Sevilla

La Patrona de Sevilla vuelve a recorrer este 15 de agosto el entorno de la Catedral. La salida está prevista a las 8.00 horas, siguiendo su itinerario tradicional por el centro. Miles de fieles acompañan cada año a la Virgen de los Reyes en una de las grandes citas religiosas de la ciudad. Sigue aquí en directo la procesión y todos los detalles de esta jornada tan señalada en Sevilla.