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VÍDEO | Conoce el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla

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Así es el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil / Marina Casanova

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VÍDEO | Conoce el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla

Marina Casanova

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Así es el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

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