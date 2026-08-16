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VÍDEO | Conoce el laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla
Así es el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.
Un espacio donde la ciencia y la investigación se unen para analizar indicios, aportar pruebas y ayudar al esclarecimiento de los hechos. Detrás de cada informe hay un trabajo minucioso, preciso y altamente especializado que resulta fundamental para la investigación criminal. Más información Más información
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