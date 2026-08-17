Juanma Moreno pide precaución a Granada tras el terremoto / Europa Press

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VÍDEO | Juanma Moreno pide precaución a Granada tras el terremoto

Durante una reciente intervención, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno se refirió a un temblor de 3,1 en Granada y a la posibilidad de movimientos sísmicos en los próximos días, instando a la ciudadanía a mantener la calma y seguir las pautas de seguridad. Aunque el terremoto anterior causó miedo, no se reportaron víctimas ni daños significativos. Además, Moreno destacó la colaboración con arquitectos para evaluar estructuras potencialmente afectadas y pidió a la población que actúe con prudencia, recordando que el 96% de los incendios son provocados por el ser humano. Reiteró la importancia de cuidar el entorno y la seguridad de los equipos de emergencia durante el resto del verano, enfatizando la necesidad de precaución y responsabilidad Más información