Vivas anuncia que trasladará al Poder Judicial que Ceuta "está en peligro" / Europa Press

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VÍDEO | Vivas anuncia que trasladará al Poder Judicial que Ceuta "está en peligro"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha anunciado que trasladará al Poder Judicial la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de unos 70.000 inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio e indicará a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que "Ceuta está en peligro". Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado nuevos dispositivos temporales para atender migrantes en Ceuta con 1.500 plazas Más información