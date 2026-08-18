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VÍDEO | La alcaldesa de Granada pide tranquilidad y prudencia ante los continuos movimientos sísmicos
La alcalesa de Granada, Marifrán Carazo, ha comparecido ante los medios para contar la situación actual en la que se encuentra la ciudad tras los movimientos sísmicos de estos días. Asegura que los equipos de emergencia están trabajando de manera coordinada tras los desprendimientos de cornisas de edificios y las grietas causadas por los terremotos. Comenta que los vecinos de Granada deben tener prudencia y ser precavidos ante posibles nuevos desprendimiento y llama a la calma.