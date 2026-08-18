La Guardia Civil desaloja cinco edificios por daños estructurales en Las Gabias (Granada) / GUARDIA CIVIL

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VÍDEO | La Guardia Civil desaloja cinco edificios por daños estructurales en Las Gabias (Granada)

Imágenes de la Guardia Civil, que está colaborando en el desalojo preventivo de cinco edificios por daños estructurales en Las Gabias, Granada, por indicación de los servicios técnicos municipales tras detectarse fisuras en pilares y elementos estructurales por los seísmos. Son aproximadamente 100 viviendas. El Ayuntamiento de Las Gabias ha habilitado de forma provisional el teatro municipal para la acogida y atención primaria de las familias afectadas que no dispongan de realojo alternativo