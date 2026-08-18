Un nuevo terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana / Europa Press

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VÍDEO | Un nuevo terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana

Imágenes de los destrozos que ha ocasionado un terremoto que ha vuelto a sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realizada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Churriana de la Vega, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín