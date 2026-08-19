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La empresa china LandSpace logra aterrizar un propulsor de cohete con tecnología reutilizable
La empresa emergente china LandSpace ha recuperado este miércoles 19 de agosto la primera etapa de su cohete Zhuque-3, uniéndose a SpaceX y Blue Origin como las únicas empresas privadas en lograr un aterrizaje con un propulsor de clase orbital y reduciendo la brecha de China con Estados Unidos en materia de cohetes reutilizables.
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