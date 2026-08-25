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Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

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Mourinho sobre el arbitraje español: "Confío en ellos, no creo que sean amigos de Negreira"

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El técnico del Real Madrid ha atendido a los medios en la previa al segundo encuentro de la Liga, correspondiente a la jornada 1, contra la Real Sociedad. Mourinho ha hablado sobre el arbitraje español y "Yo no pienso que en España haya un árbitro que va al campo a pensar que es amigo de Negreira o que le ha pedido un favor años atrás. Estoy en el lado de la honestidad de los árbitros españoles." remarcó el portugues. Más información

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