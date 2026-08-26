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Quién fue Dolly Parton, el icono del country que ha muerto a los 80 años

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Sara Fernández

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Quién fue Dolly Parton, el icono del country que ha muerto a los 80 años

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Fue la gran señora del country sobre todas las cosas, si bien Dolly Parton manifestó poderes para trascender esa categoría (que no es menor) y ejercer de personalidad de la cultura pop, icono del ‘entertainment’, mujer de negocios, actriz con varios papeles de impacto y figura filantrópica, comprometida con causas como el fomento de lectura en la población infantil.

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