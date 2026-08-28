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¿Música y running? María Lietor, 'coach': “La música modifica la percepción del esfuerzo; cuando ocupa parte de la atención, el cansancio llega con menos volumen”

¿Música y running? María Lietor, 'coach': “La música modifica la percepción del esfuerzo; cuando ocupa parte de la atención, el cansancio llega con menos volumen”

Tamara Morillo

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¿Música y running? María Lietor, 'coach': “La música modifica la percepción del esfuerzo; cuando ocupa parte de la atención, el cansancio llega con menos volumen”

Tamara Morillo

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Es especialista en regulación del sistema nervioso. Su trabajo se centra en ayudar a las personas a comprender cómo el estrés, las emociones y las experiencias vitales afectan al cuerpo y en desarrollar herramientas para recuperar el equilibrio fisiológico.

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