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VÍDEO | David Laureano, agricultor vecino de Berrocal: "Todo se ha quemado, ahora hay que ir poco a poco"

VÍDEO | David Laureano, agricultor vecino de Berrocal: "Todo se ha quemado, ahora hay que ir poco a poco"

David Laureano, agricultor vecino de Berrocal / Marina Casanova

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VÍDEO | David Laureano, agricultor vecino de Berrocal: "Todo se ha quemado, ahora hay que ir poco a poco"

Marina Casanova

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David Laureano, agricultor de Berrocal, ha perdido sus cultivos a causa del incendio. Ante la destrucción de sus plantaciones, este año tendrá que apoyarse en la huerta, una actividad más agradecida y de la que espera poder seguir viviendo mientras comienza a recuperar el terreno. Los árboles que vuelva a plantar necesitarán años para crecer y volver a dar rendimiento

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