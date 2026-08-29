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VÍDEO | Juan Ramón García, expresidente de la Cooperativa Corchera San José: "Esperamos volver a salir adelante aunque seamos muy pocos"

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Juan Ramón García, ex-presidente de la Cooperativa Corchera San José / Marina Casanova

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VÍDEO | Juan Ramón García, expresidente de la Cooperativa Corchera San José: "Esperamos volver a salir adelante aunque seamos muy pocos"

Marina Casanova

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El expresidente de la cooperativa corchera de Berrocal explica cómo el incendio ha dejado al sector al borde de la desaparición. La cooperativa ya había perdido cerca del 70% de la producción de corcho tras el incendio de 2004 y la situación actual, supone la pérdida de casi el 100% de la producción

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