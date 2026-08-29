Juan Ramón García, ex-presidente de la Cooperativa Corchera San José / Marina Casanova

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VÍDEO | Juan Ramón García, expresidente de la Cooperativa Corchera San José: "Esperamos volver a salir adelante aunque seamos muy pocos"

El expresidente de la cooperativa corchera de Berrocal explica cómo el incendio ha dejado al sector al borde de la desaparición. La cooperativa ya había perdido cerca del 70% de la producción de corcho tras el incendio de 2004 y la situación actual, supone la pérdida de casi el 100% de la producción