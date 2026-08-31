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VÍDEO | Intervenidos más de 18.000 litros de gasolina para el petaqueo a narcolanchas en Cádiz
Imágenes de Guardia Civil de Cádiz, que ha intervenido más de 18.875 litros de gasolina destinada a la logística del narcotráfico, conocido como petaqueo, durante el desarrollo de un dispositivo policial desarrollado por la zona de Los Caños de Meca y El Palmar de Vejer de la Frontera. En concreto, en los diferentes dispositivos se intervinieron 795 petacas cargadas de gasolina, se aprehendieron tres embarcaciones y cuatro furgonetas, dos de ellas se encontraban sustraídas previamente y las otras dos eran de alquiler, como ha detallado el Instituto Armado en un comunicado