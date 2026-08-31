Secciones

Es noticia
Obra puente CentenarioEntrevista Pedro PachecoTerremoto Granada hoy directoAlternativa línea 2 MetroCalendario Betis y SevillaEntrenamiento BetisAccesos La CartujaObras colegios SevillaAsesinato Isla CristinaLas notas del Sevilla - Atlético de MadridCalor AndalucíaRivales Champions BetisIncendios AndalucíaAyudas menores CeutaCerveza Sevilla
instagramlinkedin
VÍDEO | Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística

VÍDEO | Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística

Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO | Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Imágenes de la presentación en el Real Alcázar de Sevilla del proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística de la ciudad en el marco de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) impulsada por Segittur. En el acto han estado el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno

TEMAS

Tracking Pixel Contents