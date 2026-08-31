Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística / Europa Press

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VÍDEO | Presentado el proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística

Imágenes de la presentación en el Real Alcázar de Sevilla del proyecto 'Sevilla N.O.D.E.' para la digitalización turística de la ciudad en el marco de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) impulsada por Segittur. En el acto han estado el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno