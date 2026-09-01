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El Rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento de Noruega

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El rey Haakon VIII prestó desde el Parlamento de Noruega, Storting, su juramento de lealtad a la Constitución, erigido en "garante de continuidad" tras la muerte de su padre, Harald V. El relevo en el trono está marcado por la incertidumbre en torno a la reina consorte, Mette-Marit, ausente por "complicaciones de salud", según comunicó la Casa Real. La expectación se ha trasladado hacia la princesa heredera, Ingrid Alexandra, quien presidió la ceremonia junto a su padre y acompañó del brazo de su abuela, la reina Sonia, tanto en la entrada como a la salida del Storting. Más información

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