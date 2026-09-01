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VÍDEO | La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años

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La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años / Marina Casanova

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VÍDEO | La Junta de Andalucía aprueba el modelo de teletrabajo de los docentes y quita dos horas de clase a los mayores de 55 años

Marina Casanova

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El nuevo decreto de la Consejería de Educación para reducir la burocracia de los profesores también formaliza otras medidas como llevar a cabo "de forma telemática" el trabajo en horario no lectivo, otorgar más autonomía a las direcciones de los centros y reducir las estructuras de los centros con pocos alumnos Más información

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