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Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos

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El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado a un amigo el vídeo sexual de una menor de edad grabado en el sur de Gran Canaria. "Reitero las disculpas y agradezco a las víctimas por haber aceptado mi perdón", manifestó el futbolista después de reconocer los hechos este jueves en el juicio.

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