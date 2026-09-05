Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco / Marina Casanova

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VÍDEO | Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco: "Los chavales que ahora están farmeando aura en 10 años vendrán a la Bienal"

A unos días de la inauguración de la Bienal, el director del gran festival flamenco de Sevilla habla de los equilibrios que concita el cartel de esta edición, donde, dice, convive la vanguardia y la tradición, de cómo asesorará en la elección de espectáculos para el Lope y de cómo va la taquilla, gracias al tirón de nombres como Sara Baras o José Mercé