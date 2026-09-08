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Los hermanos Gallagher asisten al estreno del documental de Oasis

Si en otro documental estrenado estos días, el de Fito Páez (‘El mundo cabe en una canción’), el músico rioplatense advierte, nada más comenzar, que no le valen los retratos glorificadores y que es preciso que la narración tenga una dosis de “malicia”, dice, el de Oasis representa más bien lo contrario. Como sugiere su título, ‘Oasis: Don’t look back in anger’ (estreno el próximo viernes en las salas, más adelante saltará a Disney+) es un canto a la fraternidad, los buenos sentimientos y el arte de enterrar el hacha de guerra, y acude a los hermanos Gallagher como muestra extrema de que la música tiene un poder insospechado para curar heridas.