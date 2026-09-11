Mundial 2030 La Junta espera financiación del Estado, Ayuntamiento y Diputación para las obras en La Cartuja

Lucía Feijoo Viera

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Biden, Obama y Mamdani recuerdan el 11S en Nueva York en una ceremonia sin Trump

Estados Unidos ha conmemorado este viernes 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron 2.977 muertos en el World Trade Center, el Pentágono y Pennsylvania. Donald Trump ha acudido al acto del Pentágono, mientras la ceremonia principal de la zona cero de Nueva York ha reunido a familiares de las víctimas, supervivientes, equipos de emergencia y buena parte de la clase política estadounidense. Allí han acudido los cuatro expresidentes vivos —Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— y el vicepresidente J. D. Vance, en representación de la Administración de Trump. También ha estado presente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha definido este aniversario como una "obligación sagrada" para honrar a quienes "nos fueron arrebatados" mediante el cuidado mutuo. Más información