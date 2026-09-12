VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

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Más de 5.000 personas se manifiestan en Oviedo en repulsa por una agresión "fascista"

Miles de personas, 5.000, según los organizadores, se han concentrado esta tarde en la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa por la agresión a Rosón y Jorge Fernández hace dos días al exconcejal de Somos Oviedo Rubén Rosón y el médico y activista Jorge Fernández por un grupo formado "por unos ocho jóvenes" a los que tachan de "fascistas" que les golpeó después de que ellos les recriminasen que estuvieran arrancando una bandera arcoíris y un cartel antirracista de la caseta que tiene el colectivo al que pertenecen en la Plaza de la Catedral. Una concentración en la que también estaban presentes miembros del equipo de Gobierno municipal copo Covadonga Díaz, concejala de Festejos y José Ramón Prado, concejal de Área de Seguridad, además de otros miembros de la corporación, como Gaspar Llamazares, el candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad, Sergio Llera y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Todos expresaron su repulsa por los hechos.